\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0627\u062e\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n