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کنسرت «شب اپرای آذربایجان» با اجرای ارکستر آلنام به رهبری وحید علیپور، پس از شش نوبت اجرا و تمدید در تالار وحدت، اینبار در برج میلاد تهران روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پروژه موسیقایی «شب اپرای آذربایجان» نخستین اجرای این دوره خود را ۹ آبان ۱۴۰۴ در تالار وحدت برگزار کرد و در ادامه، در ۹ آذر، ۵ و ۷ دی(تبریز) ۱۴۰۴ و پس از آن در ۲۸ مرداد و ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر پیش روی مخاطبان قرار گرفت؛ روندی که این پروژه را به یکی از پروژههای تکرارشونده ارکستر آلنام طی ماههای اخیر تبدیل کرده است.
اکنون پس از این شش نوبت اجرا، اجرای تازه «شب اپرای آذربایجان» با تغییر محل برگزاری از تالار وحدت به برج میلاد برنامهریزی شده و قرار است شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹ برگزار شود.
در این اجرا، وحید علیپور رهبری ارکستر آلنام را برعهده دارد و یاشار احمدی بهعنوان خواننده روی صحنه خواهد رفت. گروه آوازی «همسرا» نیز به رهبری کیانا خواجه ارکستر را همراهی میکند.
بهراد سوخکیان کنسرتمایستر، محمد مطلق سولیست کلارینت، محمدرضا عرفانی سولیست کمانچه، علی سیدزاده سولیست تار و جواد آبراهان تنظیمکننده این پروژه هستند.
«شب اپرای آذربایجان» در اجراهای پیشین خود مجموعهای از موسیقی آذربایجان، قطعات فولکلور و بخشهایی از آثاری چون «کوراوغلو»، «آرشین مال آلان» و «او اولماسین بو اولسون» و لیلی و مجنون را در قالب ارکسترال به مخاطبان ارائه کرده است.
بلیت اجرای تازه «شب اپرای آذربایجان» از طریق سایت تیوال عرضه میشود.