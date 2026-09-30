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استان اصفهان در نخستین جشنواره تجارب برتر کوتاه فعالیتهای پرورشی موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان با اشاره به استقبال فرهنگیان از این جشنواره گفت: در مرحله منطقهای، هزار و ۴۰۰ اثر از سوی همکاران فرهنگی ارسال شد که از این تعداد، ۲۸۰ تجربه به مرحله استانی راه یافت و در نهایت ۲۸ تجربه برتر برای داوری به مرحله کشوری معرفی شدند.
حسین دهقانی افزود: در پایان فرآیند داوری کشوری، تجربه صدیقه محمدقاسمی از آموزشوپرورش شهرستان شهرضا با عنوان «همراه مادر در آغوش خدا» موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد ادامه داد: جشنواره تجارب برتر تربیتی که هر سال برگزار میشود، فرصت ارزشمندی برای شناسایی، ثبت و بهاشتراکگذاری تجربههای موفق و اثربخش فرهنگیان در حوزه فعالیتهای تربیتی و پرورشی است و شرایط بهرهگیری از تجارب ارزشمند فرهنگیان را در راستای ارتقای کیفیت فعالیتهای تربیتی فراهم میکند.