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مدیرمنابع آب دو شهرستان شیروان و فاروج از انسداد ۱۳ حلقه چاهک غیرمجاز در حریم رودخانه و یک حلقه چاه غیرمجاز در دو روستای آق قلعه و تفتازان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احد باقرزاده گفت: این اقدام در راستای وظایف ذاتی مدیریت منابع آب شهرستان برای حفاظت از منابع آب و با دستور مقام محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی انجام شد.
وی با اشاره به محدودیت شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی در دو شهرستان شیروان و فاروج، تاکید کرد: متقاضیان محترم برای هر گونه بهره برداری از منابع آب میبایست هماهنگی لازم را با مدیریت منابع آب شهرستان داشته باشند.
سطح آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی یا دشت شیروان – فاروج در خراسان شمالی، طی چند دهه اخیر سال به سال پایینتر رفته و وضعیت این منابع در این دشت بحرانی است به نحوی که توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در این دشت همه ساله از سوی وزارت نیرو ممنوع اعلام میشود.