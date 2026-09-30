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پوستر رسمی انیمیشن «نابغه و دیو سنگی» به کارگردانی رسول آذرگون و تهیهکنندگی سلمان امیری در آستانه حضور در سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی این طرح سینمایی، این اثر که با تکنیک دوبعدی و با تمرکز بر مخاطب کودک تولید شده، همزمان با آمادهسازی نهایی برای نمایش، با انتشار اعلان خود، به طور رسمی پا به میدان رقابت در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گذاشت.
«نابغه و دیو سنگی» که داستانی ماجراجویانه را روایت میکند، درباره پسربچهای خلاق، ماجراجو و مخترع به نام «نابغه» است که همیشه با اختراعهای عجیبش باعث دردسر در روستا میشود تا اینکه تصمیم تازهای میگیرد.
عوامل تولید این پویانمایی عبارتند از:تهیهکننده: سلمان امیریکارگردان: رسول آذرگونمشاوره تهیهکننده: مهدی جعفری جوزانیسرپرست گویندگان : امیرحسین صفایی
این پویانمایی محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا است که مراحل فنی و اصلاحات دوبله آن به پایان رسیده و اکنون آماده نمایش برای مخاطبان کودک در جشنواره سیوهشتم است.