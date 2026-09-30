به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش با اشاره به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر احتمال افزایش میانگین بارندگی‌های پاییزه در سال جاری گفت: ساماندهی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و همچنین بهسازی بند‌های خاکی و سیل بند‌ها به اعتبارات ملی نیاز دارد.

وی افزود: طرح‌های مطالعاتی آبخیزداری در بیش از ۸۰ کیلومتر مسیل و رودخانه فصلی شهرستان جرقویه شامل محدوده شهر‌های نیک آباد، محمد آباد، نصر آباد و روستای اسفنداران اجرا شده است.

شهرام آذرپی فرماندار جرقویه نیز با اشاره به وسعت بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربعی شهرستان گفت: تعیین ردیف شاخص اعتبار برای ساماندهی روان آب‌های فصلی، استقرار پایگاه هلال احمر، تقویت نیروی انسانی و تجهیزات یگان حفاظت منابع طبیعی و بهسازی جاده‌های سطح شهرستان در تقلیل هزینه‌های ناشی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی اهمیت دارد.