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با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان کارگروه مدیریت بحران و کمیته تخصصی سیلاب شهرستان جرقویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال افزایش میانگین بارندگیهای پاییزه در سال جاری گفت: ساماندهی و لایروبی مسیلها و رودخانههای فصلی و همچنین بهسازی بندهای خاکی و سیل بندها به اعتبارات ملی نیاز دارد.
وی افزود: طرحهای مطالعاتی آبخیزداری در بیش از ۸۰ کیلومتر مسیل و رودخانه فصلی شهرستان جرقویه شامل محدوده شهرهای نیک آباد، محمد آباد، نصر آباد و روستای اسفنداران اجرا شده است.
شهرام آذرپی فرماندار جرقویه نیز با اشاره به وسعت بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربعی شهرستان گفت: تعیین ردیف شاخص اعتبار برای ساماندهی روان آبهای فصلی، استقرار پایگاه هلال احمر، تقویت نیروی انسانی و تجهیزات یگان حفاظت منابع طبیعی و بهسازی جادههای سطح شهرستان در تقلیل هزینههای ناشی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی اهمیت دارد.