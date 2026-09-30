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مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران از کاهش ۳۳ درصدی آورد رودخانههای مازندران در سال آبی گذشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: رودخانههای شاخص مازندران شامل چشمهکیله، چالوس، هراز، بابلرود، تلار، تجن و نکارود طی سال آبی گذشته ازیکم مهر ۱۴۰۴ تا کنون در مجموع ۲ میلیارد و ۲۳ میلیون متر مکعب آبدهی داشتند که در مقایسه با آمار ۲ میلیارد و ۴۴۶ میلیون متر مکعبی سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ کاهش ۱۲ درصدی و نسبت به امار ثبت شده دوره درازمدت نیز افت ۳۳ درصدی را نشان میدهد.
حیدر داوودیان با اشاره به اینکه در سال آبی گذشته -۱۲ ماه اخیر- آبدهی هر هفت رودخانه شاخص مازندران نسبت به دوره درازمدت کاهش یافت افزود: در مقایسه با سال آبی ماقبل نیز فقط آبدهی رودخانه چشمهکیله حدود یک درصد افزایش را نشان میدهد.
وی گفت: بیشترین میزان آبدهی ۱۲ ماه اخیر رودخانههای شاخص مازندران با ۴۷۳.۸ میلیون مترمکعب در رودخانه هراز ثبت شد که با این حال ۱۱ درصد کمتر از سال آبی ماقلب و ۴۴ درصد کمتر از آمار دوره درازمدت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران افزود: رودخانه چشمهکیله نیز با ثبت ۳۷۰.۶ میلیون متر مکعب آبدهی دومین رودخانه پرآب مازندران در سال آبی گذشته بود، اما با این میزان آبدهی که یک درصد بیشتر از سال آبی ماقبل چشمهکیله است، نسبت به دوره درازمدت ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
داوددیان خاطر نشان کرد : حجم آبدهی رودخانه بابلرود در ۱۲ ماه اخیر ۲۸۵.۹ میلیون متر مکعب بود که ۱۹ درصد کمتر از آمار دوره درازمدت است. رودخانه تجن نیز حدود ۳۳۶ میلیون مترمکعب آورد آب داشت که ۲۱ درصد کمتر از سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و ۲۵ درصد کمتر از دوره درازمدت است. البته در آمار آورد آب این ۲ رودخانه، رهاسازی آب از ۲ سد آیتالله صالحی مازندرانی و شهید رجایی نیز نقش مهمی دارد.
همچنین در ۱۲ ماه اخیر بیشترین کاهش آبدهی در مقایسه با دوره درازمدت در رودخانه نکارود ثبت شد. حجم آبدهی رودخانه نکارود در سال آبی گذشته ۷۹ میلیون متر مکعب بود که ۲ درصد کمتر از سال آبی ماقبل و ۴۸ درصد کمتر از دوره درازمدت است..
آبدهی رودخانه تلار با ۲۲۹.۳ میلیون متر مکعب ۳۶ درصد کمتر از دوره درازمدت بود و برای رودخانه چالوس نیز با ۲۴۸.۵ میلیون متر مکعب ۳۹ درصد کاهش آبدهی در مقایسه با آمارهای بلندمدت ثبت شد.