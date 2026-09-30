مدیرکل ثبت احوال لرستان با اشاره به ثبت ۱۰ هزار و ۲۸۳ واقعه ولادت در ۶ ماهه نخست امسال گفت: به طور میانگین روزانه ۵۵ نوزاد در لرستان متولد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فریبرز امیری پریان با اشاره به ثبت ۱۰ هزار و ۲۸۳ واقعه ولادت در ۶ ماهه نخست امسال گفت: از این تعداد پنج هزار و ۵۰۶ نفر معادل ۵۳.۵ درصد پسر و چهار هزار و ۷۷۷ نفر معادل ۴۶.۵ درصد دختر بوده است.

وی افزود: در این مدت به طور میانگین روزانه ۵۵ نوزاد در لرستان متولد شده است.

به گفته مدیرکل ثبت احوال لرستان از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، هفت هزار و ۳۶۲ مورد معادل ۷۱.۶ درصد مربوط به مناطق شهری و ۲ هزار و ۹۲۱ مورد معادل ۲۸.۴ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده است.

فریبرز امیری پریان با اشاره به میانگین ثبت ولادت در استان عنوان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، به طور متوسط روزانه ۵۵ نوزاد و در هر ساعت تقریباً ۲ نوزاد در لرستان متولد شده است.

وی همچنین به آمار چندقلوزایی در لرستان اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۲۶۶ مورد از ولادت‌های ثبت‌شده مربوط به تولد نوزادان دوقلو و چهار مورد نیز مربوط به تولد نوزادان سه‌قلو بوده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان در ادامه با اشاره به آمار فوت در استان گفت: در ۶ ماهه نخست سال تعداد ۵ هزار و ۸۰۰ واقعه فوت در لرستان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع فوت‌های ثبت‌شده، ۳ هزار و ۲۸۹ نفر معادل ۵۶.۷ درصد مرد و ۲ هزار و ۵۱۱ نفر معادل ۴۳.۳ درصد زن بوده‌اند.

امیری پریان بیان کرد: ۴ هزار و ۲۵۷ مورد معادل ۷۳.۴ درصد از فوت‌های ثبت‌شده مربوط به مناطق شهری و یک هزار و ۵۴۳ مورد معادل ۲۶.۶ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت به‌طور متوسط روزانه ۳۱ واقعه فوت در استان ثبت شده است، گفت: ۸۳.۶ درصد از فوت‌های استان با تلاش کارکنان ثبت احوال و سایر رابطان در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان درباره آمار ازدواج نیز اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، ۵ هزار و ۹۶۰ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است که به‌طور متوسط روزانه ۳۲ ازدواج ثبت شده است.

امیری پریان افزود: میانگین سن ازدواج‌های ثبت‌شده برای نخستین ازدواج در مردان ۲۸.۵ سال و در زنان ۲۳.۵ سال بوده است.

وی به آمار طلاق در استان اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، یک هزار و ۷۰۶ واقعه طلاق در لرستان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان خاطرنشان کرد: در این مدت به‌طور متوسط روزانه ۹ واقعه طلاق در استان ثبت شده و میانگین سن طلاق در مردان ۳۸.۹ سال و در زنان ۳۳.۷ سال بوده است.