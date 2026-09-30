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یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس در تهران

یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه تهران بزرگ و جمعی از خانواده‌های شهدا در مسجد جامع جمهوری اسلامی برگزار شد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ - ۱۰:۴۸
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برچسب ها: شهدا ، یادواره شهدا ، سردار حسن زاده
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