معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، در جلسه کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان، با تأکید بر اهمیت مسئله سگ‌های بلاصاحب، گفت: این موضوع به یکی از مطالبات جدی شهروندان و مسئولان محلی تبدیل شده و برای مدیریت آن باید از ظرفیت و همکاری همه دستگاه‌های مسئول استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید بشیری با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه گفت: کارگروه حیوانات ناقل بیماری به انسان بر اساس مصوبات هیئت وزیران، اسناد بالادستی و دستورالعمل‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تشکیل شده و حضور دستگاه‌های عضو و مسئول در این جلسات برای هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم اهمیت ویژه‌ای دارد.

بشیری افزود: در جریان سفر استاندار تهران به بخش‌های تابعه شهرستان، یکی از موضوعاتی که از سوی مردم و مسئولان محلی به‌طور جدی مطرح شد، مسئله سگ‌های بلاصاحب و نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت این موضوع بود؛ بنابراین لازم است با بررسی دقیق مسائل موجود، راهکارهای اجرایی و قابل اتکا برای ساماندهی این وضع ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران ادامه داد: در این جلسه از نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محیط زیست، دامپزشکی و منابع طبیعی دعوت شده است تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، تصمیمات لازم در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها اتخاذ شود.

وی، ارائه گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اقدامات انجام‌شده برای بررسی و تعیین تکلیف مدت و شرایط نگهداری، نحوه تعیین محل‌های مناسب و همچنین بررسی چالش‌ها و موانع موجود را از مهم‌ترین محورهای این جلسه عنوان کرد.

بشیری با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف این موضوع تصریح کرد: مسئله سگ‌های بلاصاحب تنها یک موضوع اجرایی نیست و در کنار ابعاد بهداشتی، زیست‌محیطی و مدیریتی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز در آن مطرح است؛ از این رو تصمیم‌گیری درباره آن باید با نگاه جامع و با در نظر گرفتن همه ابعاد انجام شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: این موضوع در دوره‌های مختلف در مجموعه شهرداری تهران و حوزه‌های مرتبط مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و نشست‌هایی نیز با مجموعه‌های تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شده است، اما همچنان ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتر، مسائل موجود را بررسی و برای رفع موانع موجود راهکارهای عملیاتی ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران همچنین بر ضرورت مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی در این حوزه تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت موضوع و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به مسئله سگ‌های بلاصاحب، لازم است گزارش‌ها و مطالب مطرح‌شده درباره این موضوع با دقت و در چارچوب اقدامات و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها ارائه شود.

بشیری تأکید کرد: فرمانداری تهران در این حوزه وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را بر عهده دارد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های عضو کارگروه، موضوعات موجود به‌صورت کارشناسی بررسی و تصمیمات لازم برای مدیریت و ساماندهی این مسئله اتخاذ شود.