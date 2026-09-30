معاون بنیاد شهید:
تاکید بر نقشآفرینی تشکلها در سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت تقویت نقش تشکلهای شاهد و ایثارگر در عرصههای فرهنگی گفت: ظرفیت شبکه تشکلها گامهای مؤثری در مسیر حل مسائل و ارتقای فعالیتهای فرهنگی جامعه ایثارگری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ یعقوب سلیمانی در نشست هماندیشی شورای ویژه پیگیری نظام مسائل تشکلهای شاهد و ایثارگر با اشاره به ظرفیت ارزشمند تشکلها در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، گفت: ضرورت بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها برای پیشبرد اهداف و ماموریت بنیاد شهید حائز اهمیت است. هدف از تشکیل این شورا، ایجاد یک مسیر منسجم برای شناسایی مسائل، همفکری و ارائه راهکارهای عملی است و باید تلاش کنیم جلسات شورا بهصورت منظم و با یک نقشه راه مشخص دنبال شود.
وی تاکید کرد: در رویکرد جدید فرهنگی، توجه به اثرگذاری، استمرار و نتیجهبخشی برنامهها اهمیت ویژهای دارد. بر همین اساس، باید ظرفیتهای موجود را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا برنامههای فرهنگی از انسجام و پیوستگی بیشتری برخوردار شوند و نتایج آن در جامعه هدف قابلمشاهده باشد.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تدوین نقشه راه را از محورهای مهم فعالیت شورای ویژه دانست و گفت: با ریلگذاری و هدفمندی، مجموعههای مختلف در یک مسیر مشترک حرکت میکنند و با استفاده از تجربیات یکدیگر، برنامهها را توسعه و ارتقاء میدهند. حضور تشکلها در فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی میتواند به شناسایی دقیقتر مسائل و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود کمک کند.
سلیمانی با اشاره به گستردگی حوزه فعالیتهای بنیاد شهید، بر ضرورت اولویتبندی برنامهها تأکید کرد و گفت: باتوجهبه ظرفیتها و منابع موجود، لازم است برنامهها بر اساس اهمیت و میزان اثرگذاری، سطحبندی و اولویتبندی شوند تا بتوانیم اقدامات مهمتر را باکیفیت و انسجام بیشتری دنبال کنیم. برنامههایی همچون روز شهید، روز جانباز، روز آزادگان و هفته دفاع مقدس، ظرفیت بالایی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند و باید با برنامهریزی مناسب، از این ظرفیتها به بهترین شکل استفاده شود.
وی ادامه داد: تشکلها در حوزههای مختلف ایثارگری دارای ظرفیتهای ارزشمندی هستند و باید زمینه ارتباط و همکاری بیشتر میان آنها فراهم شود. ارتباط میان تشکلهای مختلف، فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و سایر گروههای ایثارگری میتواند به همافزایی بیشتر و شکلگیری برنامههای مشترک منجر شود. هدف ما این است که از ظرفیت همه مجموعهها استفاده کنیم و با ایجاد وحدت رویه و همکاری بیشتر، توان موجود را برای پیشبرد اهداف فرهنگی جامعه ایثارگری به کار بگیریم.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به فعالیتهای فرایندی و ماندگار اشاره کرد: باید تلاش کنیم برنامههای فرهنگی بهصورت پیوسته و هدفمند دنبال شوند و هر برنامه، زمینهساز برنامه و اقدام مؤثر دیگری باشد. تشکلهای شاهد و ایثارگر میتوانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند و با ارائه دیدگاهها، پیشنهادها و ظرفیتهای تخصصی خود، به ارتقای برنامههای فرهنگی بنیاد کمک کند. با استمرار جلسات شورای ویژه، تقویت شبکه تشکلها و تدوین نقشه راه مشترک، زمینه برای همافزایی بیشتر، حل مسائل و اجرای برنامههای فرهنگی مؤثر و ماندگار در جامعه شاهد و ایثارگر فراهم میشود.