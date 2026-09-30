همایش شرط داوری در قرارداد‌های اجرای ساختمان و ساز و کار داوری در آن در کانون وکلا برگزار شد.

نهاد‌های مدنی توانسته‌اند نظم و هماهنگی بین مردم و حاکمیت را برقرار کنند.

سیدمحمد حسینی افزود: هیچ ساختمانی برای فرو ریختن ساخته نمی‌شود و تمام طراحی‌ها برای مواقع پیش بینی نشده است تا امنیت ساکنان تامین شده و ساختمان پا بر جا بماند.

وی اضافه کرد: قراردادی معتبر است که در زمان بروز اختلاف، راه کار داشته باشد و اگر در روز تنظیم قرارداد، پیش بینی‌های لازم صورت نگیرد، امنیت کار دچار مشکل خواهد شد.