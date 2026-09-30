به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت‌سیاح گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه با سلاح شکاری در سطح حوزه استحفاظی که متأسفانه منجر به قتل ۲ نفر و متواری شدن عاملان جنایت شد، پیگیری سریع موضوع و دستگیری مجرمان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس شهرستان دشت آزادگان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و هماهنگی‌های با مرجع قضائی توانستند دو عامل این جنایت را دستگیر کنند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضایی نمایند.

وی تاکید کرد: فراجا شهرستان دشت آزادگان قاطعانه و بدون اغماض با عاملان ناامنی و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز برخورد خواهد کرد.