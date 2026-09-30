با راه اندازی ۲ هنرستان هنر‌های زیبا در دامغان، شمار این مراکز هنری در سال تحصیلی جدید در کشور به ۵ باب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این ۲ هنرستان شامل هنرستان هنر‌های زیبا مهر پویان ویژه پسران و هنرستان ترنم ویژه دختران با ظرفیت هر یک ۳۰ هنرجو در مقطع متوسطه در ۲ رشته سینما و ساز‌های ایرانی در دامغان راه اندازی شد.

محمد حسین اسماعیلی مدیر کل دفتر برنامه ریزی اموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم آغاز بکار این هنرستان‌ها گفت: در کشور ۷۵ هنرستان هنر‌های زیبا با ۱۰ هزار هنرجو در رشته‌های هنر‌های تجسمی، سینما، هنر‌های نمایشی و پویانمایی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به هدف افزایش هنرستان‌های هنر‌های زیبا در برنامه هفتم توسعه گفت: در کنار این هنرستان‌ها، ۷ هزار آموزشگاه آزاد هنری هم در کشور فعال است.