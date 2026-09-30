معاون وزیر نفت از بازگشت ۹۰ میلیون متر مکعب گاز به مدار پس از حملات ددمنشانه دشمن به تاسیسات انرژی کشور با تلاش متخصصان خبر داد.

بازگشت ۹۰ میلیون متر مکعب گاز به مدار پس از حملات دشمن به تاسیسات انرژی کشور

بازگشت ۹۰ میلیون متر مکعب گاز به مدار پس از حملات دشمن به تاسیسات انرژی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران امروز در گرگان با اشاره به حملات خرابکارانه اسفندماه گذشته به تأسیسات انرژی کشور گفت: با مدیریت یکپارچه در وزارت نفت و اقداماتی که از همان لحظات نخست آغاز شد، تاکنون ۹۰ میلیون مترمکعب به چرخه تولید بازگشت و تلاش برای بازسازی کامل تا پیش از شروع فصل سرما ادامه دارد.

سعید توکلی افزود: علاوه بر ناترازی گذشته، در حال حاضر نیز ۱۳۰ میلیون متر مکعب به دلیل حمله دشمن ناترازی جدید داریم و اگر پیک مصرف در کشور مدیریت نشود احتمال قطعی گاز در برخی استان‌ها وجود دارد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی و هشت استان دیگر در صورتی که میزان مصرف و هدر رفت در آنها مدیریت نشود احتمال دارد با مشکل مواجه شوند.

آقای توکلی به اجرای پویش ملی مهربانو از همین ماه در کشور اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این پویش زنان خانه دار و همه مادران به عنوان سفیران انرژی در مدیریت مصرف گاز پیشگام می‌شوند.

معاون وزیر نفت همچنین اعلام کرد: از امسال ۸ مهرماه به عنوان روز امدادگران و گاز بانان نام گذاری شده است.

سعید توکلی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران برای بررسی چگونگی مدیریت مصرف گاز در گلستان صبح امروز به گرگان آمد.