معاون وزیر نیرو گفت: تولید پنل خورشیدی در کشور عمدتاً به شکل مونتاژی انجام می‌شود و در این حوزه به‌صورت جدی پیگیر توسعه ساخت داخل هستیم و امیدواریم مجموعه‌های بیشتری وارد این حوزه شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محسن طرزطلب از تدوین مشوق‌های ویژه برای توسعه ساخت داخل تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: ساتبا با خرید تضمینی محصولات تولید داخل، زمینه توسعه بازار و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پنل و اینورتر خورشیدی را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اشاره به سیاست وزارت نیرو و ساتبا برای توسعه زنجیره ارزش نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: در دو سال گذشته در حوزه ساخت داخل تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم و در زمینه سازه‌های فلزی، سیستم‌های اجرایی و اینورتر اقدامات مهمی انجام شده است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) بیان کرد: با توسعه فعالیت مجموعه‌های تولیدکننده تجهیزات خورشیدی، باید عمق ساخت داخل این تجهیزات روزبه‌روز افزایش پیدا کند.

معاون وزیر نیرو گفت: تولید پنل خورشیدی در کشور در حال حاضر عمدتاً به شکل مونتاژی انجام می‌شود و در این حوزه به‌صورت جدی پیگیر توسعه ساخت داخل هستیم و امیدواریم مجموعه‌های بیشتری وارد این حوزه شوند.

طرزطلب از ابلاغ برنامه جدید ساتبا برای حمایت از تولید پنل خورشیدی خبر داد و گفت: ابلاغیه‌ای از سوی ساتبا به‌عنوان ستاد و دبیرخانه زنجیره ارزش نیروگاه خورشیدی صادر می‌شود که بر اساس آن، از سرمایه‌گذاران و مجموعه‌هایی که برای تولید، مونتاژ و ساخت پنل در داخل کشور اقدام کنند، با شرایط و ویژگی‌های مشخص حمایت خواهد شد.

وی تأکید کرد: در صورت توسعه تولید داخلی اینورتر، ساتبا بر اساس وظایف قانونی خود حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به روند جهانی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، خورشیدی و بادی اظهار کرد: باید زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود و در همین زمینه، در حوزه پنل و اینورتر با جدیت بیشتری ورود خواهیم کرد.

طرزطلب تصریح کرد: حمایت‌ها و مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه در نظر گرفته می‌شود و با خرید تضمینی محصولات تولید داخل، تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاران را برای توسعه ظرفیت تولید و گسترش بازار این تجهیزات تشویق کنیم.

معاون وزیر نیرو همچنین بر ضرورت توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در بخش صنعت تأکید کرد و گفت: مدیران مجموعه‌های صنعتی باید نسبت به تجهیز سوله‌ها و واحد‌های صنعتی به پنل‌های خورشیدی اقدام کنند و ساتبا در این مسیر از صنایع حمایت خواهد کرد.