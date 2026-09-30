به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند پس از بازدید از واحد تولید کننده نگهدارنده‌های مواد غذایی و لبنیات در شهرک صنعتی فجر گرمسار توجه به حوزه صادراتی صنایع غذایی را مهم ارزیابی کرد و گفت : تولید این مواد که نقش بسزایی در تازگی مواد غذایی صادراتی دارد ، موجب ارز آوری و توسعه اقتصادی می شود.

این واحد تولیدی موفق شده امسال سه میلیون دلار نگهدارنده مواد غذایی به افغانستان ، عراق و پاکستان صادر کند.