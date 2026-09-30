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استاندار سمنان بر لزوم توسعه صادرات صنایع غذایی با حمایت از تولید نگهدارنده ها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند پس از بازدید از واحد تولید کننده نگهدارندههای مواد غذایی و لبنیات در شهرک صنعتی فجر گرمسار توجه به حوزه صادراتی صنایع غذایی را مهم ارزیابی کرد و گفت : تولید این مواد که نقش بسزایی در تازگی مواد غذایی صادراتی دارد ، موجب ارز آوری و توسعه اقتصادی می شود.
این واحد تولیدی موفق شده امسال سه میلیون دلار نگهدارنده مواد غذایی به افغانستان ، عراق و پاکستان صادر کند.