اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مشکلات هفت واحد تویلید و صنعتی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جلسه، مشکلات تسهیلاتی مالیاتی و موانع گمرکی واحد‌های تولیدی بررسی و مقرر شد مصوبات جلسه‌های گذشته پیگیری شود.

استاندار سمنان در این جلسه از مسئولان مرتبط خواست به صورت هفتگی موضوعات مربوط با تامین انرژی در استان را پایش و برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشند.

محمد جواد کولیوند گفت: هر دستگاه اجرایی برای مقابله با مشکلات و بحران باید برنامه مدون شده و اجرایی داشته باشد.

به گفته یادگار احمدی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، در خصوص تامین انرژی مورد نیاز واحد‌های تولیدی در فصل سرما تمهیدات لازم اندیشیده شد.