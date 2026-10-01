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اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مشکلات هفت واحد تویلید و صنعتی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جلسه، مشکلات تسهیلاتی مالیاتی و موانع گمرکی واحدهای تولیدی بررسی و مقرر شد مصوبات جلسههای گذشته پیگیری شود.
استاندار سمنان در این جلسه از مسئولان مرتبط خواست به صورت هفتگی موضوعات مربوط با تامین انرژی در استان را پایش و برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشند.
محمد جواد کولیوند گفت: هر دستگاه اجرایی برای مقابله با مشکلات و بحران باید برنامه مدون شده و اجرایی داشته باشد.
به گفته یادگار احمدی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، در خصوص تامین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی در فصل سرما تمهیدات لازم اندیشیده شد.