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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیطهای دانشگاهی تأکید کرد و آن را وظیفهای همگانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ حجتالاسلام حبیبالله شاهسون، در حاشیه آیین پیادهروی، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچمگردانی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: برگزاری این برنامهها فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با شهدای والامقام و یادآوری رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس است.
وی با اشاره به نقش کلیدی شهدا در تأمین امنیت و عزت کشور، افزود: امروز وظیفه ماست که با تبیین سیره و آرمانهای آنان، این میراث ماندگار را به نسلهای آینده منتقل کنیم. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد که حضور دانشگاهیان در مسیر آرمانهای انقلاب، نشاندهنده پیوند عمیق میان جامعه علمی و ارزشهای دینی است.
شاهسون با تبیین جایگاه دانشگاه گفت: دانشگاه تنها کانون آموزش و پژوهش نیست، بلکه عرصهای حیاتی برای تربیت انسانهای متعهد است.
وی تأکید کرد که برگزاری برنامههای فرهنگی با محوریت ایثار، میتواند به تعمیق مسئولیتپذیری در میان دانشجویان کمک کند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم که با مشارکت کانون ایثار و شهادت و واحد تربیت بدنی برگزار شد، خاطرنشان کرد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس نباید صرفاً به یک مناسبت تقویمی محدود شود، بلکه باید فرصتی برای بازخوانی ارزشهایی همچون ایمان، مقاومت و همدلی باشد تا این ارزشها چراغ راه نسل جوان دانشگاهی قرار گیرد.