بانک مرکزی برای تحقق وعده رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیریت بازار ارز، از امروز ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز به بازار عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر همین اساس، فرآیند فروش ارز از امروز آغاز شده است و در مرحله اول مبلغ یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد.

در این عرضه افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.

پیش از این سقف ارائه ارز با افراد حقیقی هزار یورو معادل هزار و ۱۰۰ دلار بود که طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی این مبلغ به ۱۰ هزار دلار افزایش یافته است.