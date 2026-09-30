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مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای تحقق اهداف تربیتی در خانههای یاریگران زندگی و تقویت ساختار مداخلهای برنامه نماد، مجموعه «تپش» به عنوان یک ابزار کاربردی و مربیمحور طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی از توزیع ۳۲ بسته آموزشی-تربیتی «تپش» در سراسر کشور خبر داد و تأکید کرد: این اقدام در راستای تحول در شیوههای تربیتی و ارتقای کیفیت مداخلات در برنامه «نماد» صورت گرفته است.
سمیهسادات ابراهیمی با تأکید بر لزوم تحول در شیوههای تربیتی و ارتقای کیفیت مداخلات در برنامه «نماد»، از طراحی و عملیاتیسازی مجموعه آموزشی-تربیتی «تپش» خبر داد.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت ملموسسازی مفاهیم آموزشی برای دانشآموزان گفت: در راستای تحقق اهداف تربیتی در خانههای یاریگران زندگی و تقویت ساختار مداخلهای برنامه نماد، مجموعه «تپش» به عنوان یک ابزار کاربردی و مربیمحور طراحی شده است. هدف اصلی این مجموعه، انتقال فرآیند آموزشهای مهارتی از سطح تئوری به تجربههای واقعی و عینی برای دانشآموزان است.
وی با تبیین کارکرد این مجموعه افزود: مجموعه «تپش» با بهرهگیری از بستههای بازی مشتمل بر سناریوهای هدفمند حرکتی و فکری، ابزاری دقیق در اختیار مربیان و تسهیلگران قرار میدهد. این ابزار به مربیان کمک میکند تا در قالب جلسات گروهی، ضمن مشاهده مستقیم واکنشهای دانشآموزان در موقعیتهای چالشبرانگیز، شاخصهای رفتاری نظیر مدیریت هیجانهای آنی، توانایی مذاکره و همافزایی تیمی را بهصورت عینی ارزیابی کرده و راهنماییهای اصلاحی لازم را ارائه دهند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: این بازیها با ساختاردهی به موقعیتهای تعاملی، امکان شبیهسازی شرایط واقعی زندگی را فراهم میآورند. در واقع، هر مرحله از بازی به مثابه یک تمرین روانشناختی کوتاهمدت عمل میکند و به تسهیلگر اجازه میدهد تا مفاهیم پیشگیرانه نماد را در بستری غیرمستقیم و کاملاً ملموس به دانشآموز منتقل کند.
ابراهیمی افزود: خروجیهای رفتاری حاصل از این تعاملات، مبنایی مستند برای پایش، غربالگری و توانمندسازی دانشآموزان در محیطهای آموزشی فراهم میآورد. بهرهگیری از این ابزار جذاب و کاربرپسند، مدیران و مشاوران مدارس را قادر میسازد تا اثرگذاری برنامههای پیشگیرانه را با دقت بیشتری اندازهگیری کرده و سطح کیفی مداخلات تربیتی را ارتقا بخشند.
شایان ذکر است، این مجموعه جهت اجرا به تمامی ادارات کل آموزش و پرورش استانها و خانههای یاریگران زندگی سراسر کشور ابلاغ و ارسال شده است.