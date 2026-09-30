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معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند از تعیین ضوابط و معیارهای کمی احراز صلاحیت شرکتهای واردکننده و خدمات پس از فروش خودرو در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند از تعیین ضوابط و معیارهای کمی احراز صلاحیت شرکتهای واردکننده و خدمات پس از فروش خودرو در این منطقه خبر داد و گفت: این ضوابط با هدف ساماندهی، شفافسازی و جلوگیری از انحصار در فرآیند واردات و خدمات پس از فروش خودرو تدوین شده است.
محمد حسینینصر اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مفاد آییننامه واردات خودروهای نو (موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۳۳۷/ت ۲۰۲۷۶هـ)، ضوابط و معیارهای کمی احراز صلاحیت متقاضیان بهعنوان شاخصهای حداقلی و قابل سنجش تعیین شده است.
حسینینصر با تأکید بر اینکه در فرآیند واردات خودرو هیچگونه انحصاری وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت از مجوزهای کامل لازم برای واردات خودرو برخوردار هستند و شهروندان میتوانند از طریق هر یک از شرکتهای دارای مجوز، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ضوابط و مقررات تعیینشده در این زمینه مختص منطقه آزاد اروند نبوده و مقررات در سایر مناطق آزاد کشور نیز در حال اجراست.
وی افزود: بر اساس ضوابط تعیینشده، شرکتهای متقاضی واردات خودروی سواری باید بهعنوان شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده و موضوع فعالیت آنها با واردات و عرضه خودرو مرتبط باشد.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: نداشتن محکومیت مؤثر کیفری یا سوءپیشینه برای مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره و همچنین نداشتن بدهی قطعی به سازمان منطقه آزاد اروند، از دیگر شرایط عمومی و الزامی تعیینشده برای شرکتهای واردکننده است.
حسینینصر گفت: متقاضیان همچنین پس از ابلاغ و تصویب شیوهنامه ضوابط شرکتهای خدمات پس از فروش، ملزم به ارائه قرارداد همکاری معتبر با یک شرکت خدمات پس از فروش دارای مجوز از سازمان خواهند بود و باید مدارک دال بر ایجاد زیرساخت خدمات توسط خود شرکت را نیز ارائه کنند.
این مقام مسئول با اشاره به شرایط اختصاصی احراز صلاحیت شرکتهای واردکننده خودروی سواری بیان کرد: متقاضیان میتوانند از (مسیر تجربه) سابقه واردات، ترخیص یا فروش حداقل ۲۰ دستگاه خودرو در ۳۶ ماه گذشته در مناطق آزاد یا سرزمین اصلی را ارائه کنند. اظهارنامههای گمرکی، فاکتورهای فروش رسمی یا گواهی از سازمان منطقه آزاد دیگر، از جمله مستندات قابل ارائه برای احراز این سابقه است.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در (مسیر توان مالی) نیز متقاضی باید از تمکن مالی یا سرمایه در گردش معادل ۲۰۰ میلیارد ریال برخوردار باشد که این موضوع از طریق ارائه گواهی تمکن مالی معتبر بانکی معادل ۲۰۰ میلیارد ریال، تأییدیه کتبی شرکتهای معتبر و مورد تأیید سازمان در حوزه اعتبارسنجی مالی و ارائه صورتهای مالی براساس گزارش حسابرس رسمی که توانمندی مالی متقاضی را در سطح مبالغ مذکور قابل احراز است.
وی تأکید کرد: هدف از تعیین این ضوابط، ایجاد چارچوبی مشخص، شفاف و قابل سنجش برای بررسی صلاحیت متقاضیان و ساماندهی فرآیند واردات و خدمات پس از فروش خودرو در منطقه آزاد اروند است.
محمدحسینینصر خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی عمومی و شفاف شرایط و معیارهای مذکور، موجب افزایش آگاهی متقاضیان، جلوگیری از برداشتهای متفاوت و تسهیل فرآیند ارائه درخواست و مدارک مربوطه خواهد شد.
ضوابط احراز صلاحیت شرکتهای واردکننده و خدمات پس از فروش خودرو در منطقه آزاد اروند اعلام شد.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند از تعیین ضوابط و معیارهای کمی احراز صلاحیت شرکتهای واردکننده و خدمات پس از فروش خودرو در این منطقه خبر داد و گفت: این ضوابط با هدف ساماندهی، شفافسازی و جلوگیری از انحصار در فرآیند واردات و خدمات پس از فروش خودرو تدوین شده است.
محمد حسینینصر اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مفاد آییننامه واردات خودروهای نو (موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۳۳۷/ت ۲۰۲۷۶هـ)، ضوابط و معیارهای کمی احراز صلاحیت متقاضیان بهعنوان شاخصهای حداقلی و قابل سنجش تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط تعیینشده، شرکتهای متقاضی واردات خودروی سواری باید بهعنوان شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده و موضوع فعالیت آنها با واردات و عرضه خودرو مرتبط باشد.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: نداشتن محکومیت مؤثر کیفری یا سوءپیشینه برای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و همچنین نداشتن بدهی قطعی به سازمان منطقه آزاد اروند، از دیگر شرایط عمومی و الزامی تعیینشده برای شرکتهای واردکننده است.
حسینینصر گفت: متقاضیان همچنین پس از ابلاغ و تصویب شیوهنامه ضوابط شرکتهای خدمات پس از فروش، ملزم به ارائه قرارداد همکاری معتبر با یک شرکت خدمات پس از فروش دارای مجوز از سازمان خواهند بود و باید مدارک دال بر ایجاد زیرساخت خدمات توسط خود شرکت را نیز ارائه کنند.
این مقام مسئول با اشاره به شرایط اختصاصی احراز صلاحیت شرکتهای واردکننده خودروی سواری بیان کرد: متقاضیان میتوانند از (مسیر تجربه) سابقه واردات، ترخیص یا فروش حداقل ۲۰ دستگاه خودرو در ۳۶ ماه گذشته در مناطق آزاد یا سرزمین اصلی را ارائه کنند. اظهارنامههای گمرکی، فاکتورهای فروش رسمی یا گواهی از سازمان منطقه آزاد دیگر، از جمله مستندات قابل ارائه برای احراز این سابقه است.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در (مسیر توان مالی) نیز متقاضی باید از تمکن مالی یا سرمایه در گردش معادل ۲۰۰ میلیارد ریال برخوردار باشد که این موضوع از طریق ارائه گواهی تمکن مالی معتبر بانکی معادل ۲۰۰ میلیارد ریال، تأییدیه کتبی شرکتهای معتبر و مورد تأیید سازمان در حوزه اعتبارسنجی مالی و ارائه صورتهای مالی براساس گزارش حسابرس رسمی که توانمندی مالی متقاضی را در سطح مبالغ مذکور قابل احراز است.
وی تأکید کرد: هدف از تعیین این ضوابط، ایجاد چارچوبی مشخص، شفاف و قابل سنجش برای بررسی صلاحیت متقاضیان و ساماندهی فرآیند واردات و خدمات پس از فروش خودرو در منطقه آزاد اروند است.
محمدحسینینصر خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی عمومی و شفاف شرایط و معیارهای مذکور، موجب افزایش آگاهی متقاضیان، جلوگیری از برداشتهای متفاوت و تسهیل فرآیند ارائه درخواست و مدارک مربوطه خواهد شد.