یک هواپیمای شرکت فلای‌دوبی که در حال پرواز از ابوظبی به سمت‌تل‌آویو بود، مسیرش را به سمت عربستان سعودی منحرف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آمیت سیگال، خبرنگار رژیم صیهونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک پرواز از ابوظبی به تل‌آویو در پی نگرانی از احتمال هواپیماربایی به عربستان سعودی تغییر مسیر داد. هواپیما سیگنال‌های اضطراری را فعال کرده است و از آن زمان تاکنون هیچ تماسی با آن برقرار نشده است. البته، همه احتمالات در حال بررسی هستند.

کانال خبری عکا، در خبر فوری هم درباره این حادثه گزارش داد: شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: گمانه ‌زنی‌ها حاکی از آن است که یکی از خلبانان احتمالا قصد خودکشی داشته، به ‌گونه‌ای که فرودی عمیق در ارتفاع ۳۰ هزار پایی با سرعتی نزدیک به سرعت صوت انجام داد و در مدت زمانی کوتاه به ارتفاع ۱۵ هزار پا رسید.

خلبان دوم با مقابله با او از این کار جلوگیری کرد.

یک مسافر اسرائیلی این هواپیما هم از تلاش برای حمله با چاقو به سمت خلبان و جلوگیری مسافران از این اقدام، سخن گفت.