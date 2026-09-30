رویداد ملی «روز کودک، روز قصه» هم‌زمان با هفته ملی کودک، ۱۸ مهرماه با حضور قصه‌گویان کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری و فضا‌های عمومی سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با هدف پاسداشت مقام کودک و نوجوان، توسعه و ترویج فرهنگ قصه‌گویی و بهره‌گیری از ظرفیت قصه در رشد فکری، عاطفی و اجتماعی کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی شده است.

«روز کودک، روز قصه» همچنین فرصتی برای گرامی‌داشت یاد کودکان شهید جنگ و کودکانی است که در حوادث تلخ و ناگوار، از جمله کودکان میناب، جان خود را از دست داده‌اند و بر اهمیت زندگی، امنیت، شادی و حق کودکی تأکید دارد.

در این رویداد از ظرفیت قصه‌گویی برای گفت‌و‌گو درباره صلح، همدلی، مهربانی، حقوق کودک و ارزش زندگی و همچنین آشنایی کودکان و نوجوانان با موضوع‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و آیینی استفاده خواهد شد.

قصه‌گویی با شیوه‌های متنوع و خلاقانه

بر اساس شیوه‌نامه این رویداد، قصه‌گویان با توجه به مخاطبان، فضای اجرا و امکانات موجود می‌توانند از شیوه‌های مختلف قصه‌گویی استفاده کنند.

قصه‌گویی سنتی و آیینی، قصه‌گویی منظوم، بهره‌گیری از ابزار‌های توانمندساز، استفاده از زبان اشاره، میمیک و ظرفیت‌های محیطی و دیگر شیوه‌های خلاقانه از جمله روش‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه‌هاست.

قصه‌گویان در گروه‌های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال می‌توانند در «روز کودک، روز قصه» مشارکت داشته باشند.

اجرا در مراکز کانون، مدارس، پارک‌ها و بیمارستان‌ها

اجرای برنامه‌های «روز کودک، روز قصه» تنها به مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محدود نخواهد بود و مدارس، مراکز گردشگری و خرید، پارک‌ها، کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها، مساجد، مهد‌های کودک و مراکز آموزشی نیز می‌توانند میزبان قصه‌گویان باشند.

مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، مراکز شبانه‌روزی و خانه‌های کودک و نوجوان، بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات به کودکان با نیاز‌های خاص و دیگر فضا‌های فرهنگی، اجتماعی و عمومی مناسب نیز از دیگر محل‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این رویداد هستند.

بر اساس شیوه‌نامه «روز کودک، روز قصه»، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها در استان‌ها با مشارکت رابطان قصه‌گویی و مسئولان باشگاه‌های قصه‌گویی انجام خواهد شد.

رویداد ملی «روز کودک، روز قصه» روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵هم‌زمان با برنامه‌های هفته ملی کودک در سراسر کشور برگزار می‌شود.