پس از چند سال وقفه، مجمع خیرین انتقال خون در قزوین برگزار شد؛ قرار است به زودی، رئیس، دبیر و بازرس مجمع نیز تعیین شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرکل انتقال خون استان در جلسه این مجمع، با اشاره به کمبود اعتبارات دولتی در توسعه زیرساخت‌ها گفت: طی سال‌های اخیر مراکز انتقال خون در سطح استان گسترش پیدا نکرده و اعتبارات فعلی، پاسخگوی توسعه زیرساخت‌ها نیست؛ از این رو باید از ظرفیت خیرین بهره گرفت.

سمیه علیجانی از خیرین خواست هم در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات و هم در ترویج فرهنگ اهدای خون یاری‌رسان باشند.

وی با اشاره به آمار بیماران نیازمند خون در استان گفت: ۱۳۰ بیمار تالاسمی و ۳ هزار بیمار خاص در استان، جزو مصرف‌کنندگان دائم خون و فرآورده‌های خونی هستند و برای تأمین نیاز این بیماران باید حداقل روزانه ۱۶۰ تا ۱۷۰ مراجعه داشته باشیم، اما در سال‌های اخیر آمار اهدای خون کاهش یافته است.

حسینی مدیرعامل بانک ملی استان هم از اهدای یک قطعه زمین برای ساخت یک ساختمان برای مرکز انتقال خون در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

ایزدی رئیس انجمن تالاسمی استان هم گفت: بیش از ۱۰۰ بیمار تالاسمی در استان، علاوه بر نیاز به فرآورده‌های خونی با مشکلات دیگری از جمله هزینه‌های درمانی مواجه هستند که در این زمینه هم نیاز به کمک و یاری خیرین داریم.

حجت الاسلام مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم با توجه به رسالت این نهاد گفت: اوقاف در کنار خیرین حضور فعالی خواهد داشت.