مدیرعامل شرکت گاز مازندران: از اول آبان‌ماه، فرآیند پایش و قطع گاز ویلا‌های خالی از سکنه در استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به شناسایی ویلا‌های خالی از سکنه در استان، گفت: از اول آبان‌ماه، فرآیند پایش و قطع گاز این واحد‌ها آغاز می‌شود.

هژبر جوادی اعلام کرد: با توجه به محدودیت‌های تولید و ناترازی‌های انباشته شده در استان‌های شمالی، تمامی تمهیدات برای رویارویی با زمستان سخت اتخاذ شده است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تأکید کرد: برای حفظ پایداری گاز در بخش خانگی، مشترکان تجاری، صنعتی و سایر باید به سوخت دوم مجهز شوند.

وی با اشاره به شناسایی ویلا‌های خالی از سکنه، هشدار داد: پایش برای قطع گاز ویلا‌های خالی از سکنه را از اول آبان‌ماه خواهیم داشت که هدف اصلی این طرح، تضمین پایداری جریان گاز برای منازل مسکونی در روز‌های سرد سال است.

جوادی اضافه کرد: همچنین مشترکان پرمصرف پله‌های سوم و چهارم که مصرفی معادل ۵ تا ۱۰ واحد مسکونی دارند، موظف به محدودسازی مصرف هستند در غیر این صورت با محدودیت مواجه خواهند شد.

وی گفت: به تمامی ادارات نیز ابلاغ شده است تا ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. عملیات بازرسی و پایش مصرف گاز ویلا‌های لوکس و دارای استخر و همچنین ادارات، تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.