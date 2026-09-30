فرمانده انتظامی گیلان گفت: در شرایط جنگ ترکیبی و شناختی، با تمام قوا برای برخورد با مجرمان و آشوب و فتنه دشمنان آمادگی داریم.

برخورد با سارقان و اراذل و اوباش جدی و بدون تعطیل است

برخورد با سارقان و اراذل و اوباش جدی و بدون تعطیل است

سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه سفر فرمانده انتظامی گیلان به آستانه‌اشرفیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور در سفر به آستانه‌اشرفیه، پس از زیارت حرم سید جلال‌الدین اشرف (ع)، به دیدار امام جمعه شهرستان رفت.

فرمانده انتظامی گیلان در این دیدار، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: هفته انتظامی امسال با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» نام‌گذاری شده است و مأموریت‌های یک‌ساله نیروی انتظامی بر این اساس تعریف می‌شود.

سردار حسن پور با اشاره به جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، افزود: در دوران حساسی قرار داریم؛ جنگی که نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و دشمنان ما از جنگیدن با ایران سخن می‌گویند، در حالی که ما در راستای حق و عدالت حرکت می‌کنیم.

نقش نیروی انتظامی در دفاع مقدس

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه در دفاع مقدس، حدود ۱۸ هزار نفر از همکاران ما جانباز و آزاده شدند و بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر هم به فیض شهادت نایل آمدند، گفت: امروز تعداد شهدای نیروی انتظامی از سیزده هزار نفر گذشته است.

سردار حسن‌پور با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های انتظامی در سراسر کشور، افزود: نقشه دشمن ایجاد فتنه و آشوب است که اگر به فکر توطئه بیفتد، با آن به شدت برخورد خواهد شد.

برخورد قاطع با سارقان، اراذل و اوباش و افزایش کشفیات سلاح

وی با اشاره به برخورد جدی پلیس با سارقان گفت: برخورد با ناهنجاری‌ها با جدیت ادامه دارد و همه مسئولان در این خصوص مسئولیت دارند.

کاهش ۱۰ درصدی جرم سرقت و کشف بالای ۹۰ درصد سرقت‌ها در گیلان

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به حضور مسافران در گیلان گفت: در یک دوره ۵ ماهه، بیش از ۳۰ میلیون مسافر به استان وارد شدند که با وجود این حجم مسافر در شرایط جنگی، آمار جرم سرقت در استان حدود ۱۰ درصد کاهش و کشف سرقت‌ها ۹۰ درصد افزایش یافت.

حجت السلام و المسلمین احمد طیبی امام جمعه آستانه‌اشرفیه هم در این دیدار با بیان اینکه موضوع حجاب امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و مردم نگران آسیب‌پذیری نوجوانان هستند، خواستار پیگیری جدی‌تر این موضوع در سطح استان شد.

رحمت حیدری‌نژاد، فرماندار آستانه‌اشرفیه، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از حضور سردار حسین‌پور قدردانی کرد و گفت: امنیت جامعه حاصل تلاش نیرو‌های انتظامی است که با حضور شبانه‌روزی خود، از این نعمت محافظت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی، مهم‌ترین وظیفه مسئولان ایجاد امید برای مردم است، گفت: تمام تلاش دشمن جدایی مردم از نظام است، اما این مردم در اوج جنگ در کنار حاکمیت ایستادند و اجتماعات شبانه تجلی این همراهی و ایستادگی ملت است.

در پایان این سفر، سردار حسین‌پور با حضور در منزل شهید هادی رجبی، با خانواده و این شهید دیدار و با اهدای لوح سپاس و هدیه، از مادر شهید تجلیل کرد.