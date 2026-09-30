شهردار شهریار از تجهیز سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی این شهرستان به امکانات روز دنیا و استقرار ۱۰۰ آتش‌نشان آموزش‌دیده در ۸ ایستگاه عملیاتی برای پاسخگویی سریع‌تر به نیاز شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی ملکی در حاشیه تجلیل از آتش‌نشانان سازمان آتش‌نشانی شهریار با اشاره به اهمیت وجود امکانات و تجهیزات بروز آتش‌نشانی در ایستگاه‌های آتش‌نشانی گفت: اختصاص ماسک‌های تنفسی مخصوص برای هر اتش نشان، دستگاه‌های تخلیه دود و ادوات نجات شارژی مخصوص آوار برداری، از مهمترین اقدامات اخیر برای تجهیز سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار است.

وی همچنین اموزش‌های دوره ایی بروز و پر تکرار برای آماده نگه داشتن نیرو‌های اتش نشانی را از برنامه‌های مهم و در حال اجرا دانست و گفت: هم اکنون یکصد اتش نشان آماده، ورزیده و اموزش دیده در ۸ ایستگاه آتش‌نشانی شهریار آماده خدمت به شهروندان هستند.