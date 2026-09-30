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هفته انتظامی با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز در کرمان از دهم مهر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، هفته انتظامی، امسال با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز ۱۰ تا ۱۶ مهر، همزمانبا سراسر کشور در کرمانبرگزار میشود.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان امروز در جمع خبرنگاران، برنامههای این هفته را تشریح کرد و گفت: بهره برداری از خانههای سازمانی در شهربابک، افتتاح چند واحد کلانتری و پاسگاه در استان، از جمله برنامههای هفته انتظامی است.
سید علی حسینی ارائه خدمات در تجمعات شبانه، امنیت محله محور، ویزیت رایگان پزشکی و دندانپزشکی بهداری انتظامی به مردم، پویش مبارزه با مواد مخدر گل و تجلیل از کارکنان فرماندهی انتظامی را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد.
وی گفت: فرماندهی انتظامی استان نیز در میز خدمت در نماز جمعه این هفته، پاسخگوی سوالات مردم در حوزه انتظامی است.