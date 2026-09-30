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سفیر کره جنوبی در ایران با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کشورمان، بومگردی را یکی از مؤثرترین ابزارهای معرفی ایران به گردشگران خارجی دانست و گفت: تجربههای اصیل مبتنی بر فرهنگ و زندگی مردم محلی، مهمترین عامل موفقیت مقاصد گردشگری در عرصه بینالمللی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیم جون پیو به مناسبت هفته ملی گردشگری، در نشست با یاور عبیری رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران که در اقامتگاه بومگردی ارگ سنگی سنگان برگزار شد، با اشاره به تغییر مفهوم گردشگری در جهان، گفت: گردشگران امروز تنها به دنبال بازدید از یک مقصد نیستند، بلکه علاقهمندند با مردم محلی، فرهنگ بومی و شیوه زندگی جوامع مقصد نیز آشنا شوند و آن را تجربه کنند.
او با اشاره به ظرفیت بومگردیهای ایران افزود: آنچه امروز در بومگردی ایران در حال شکلگیری است، تنها ارائه خدمات اقامتی نیست، بلکه ایجاد تجربهای مبتنی بر جامعه محلی و زندگی واقعی مردم است و این رویکرد میتواند بر زندگی و اقتصاد جوامع محلی تأثیرگذار باشد.
سفیر کره جنوبی در ایران با اشاره به تجربه حدود دو سال و نیم حضور خود در ایران اظهار کرد: ایران به دلیل تاریخ، فرهنگ و تمدن خود ظرفیت بسیار بالایی در گردشگری دارد و میتواند ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگی خود را به گردشگران جهان معرفی کند.
کیم جون پیو با اشاره به تجربه کره جنوبی در توسعه گردشگری فرهنگی گفت: در کره جنوبی به این نتیجه رسیدیم که هرچه یک تجربه گردشگری ویژگیهای اصیل و بومی بیشتری داشته باشد، ظرفیت بیشتری برای معرفی در سطح بینالمللی خواهد داشت. به همین دلیل، حفظ معماری سنتی، خانههای تاریخی، پوشش، غذا و صنایع دستی در برخی مناطق به بخشی از تجربه گردشگران تبدیل شده است.
او با اشاره به تجربه خود از ایران افزود: در مدت حضورم در ایران، با فرهنگها و شیوههای زندگی متنوعی آشنا شدهام و معتقدم ایران در زمینه گردشگری مبتنی بر فرهنگ و زندگی محلی ظرفیت بسیار خوبی دارد.
یاور عبیری، رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران در ابتدای این نشست نیز، با اشاره به ظرفیت اقامتگاههای بومگردی ایران گفت: هدف از برگزاری این نشست، معرفی ظرفیت بومگردی ایران به گردشگران کرهای و ایجاد زمینه برای توسعه همکاریهای گردشگری میان دو کشور است.
او افزود: گردشگر در اقامتگاههای بومگردی علاوه بر اقامت، میتواند با فرهنگ، غذا، صنایع دستی، طبیعت و شیوه زندگی مردم هر منطقه آشنا شود و تجربهای متفاوت از مقصد داشته باشد.
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران با اشاره به تنوع اقلیمی و فرهنگی کشور اظهار کرد: ایران در تمام چهار فصل سال ظرفیت میزبانی از گردشگران را دارد و بومگردیها میتوانند با ارائه تجربههای محلی و قیمت مناسب، نقش مؤثری در جذب گردشگران خارجی داشته باشند.
در این نشست همچنین بر توسعه ارتباط میان فعالان بومگردی ایران و نهادهای تخصصی گردشگری کره جنوبی و تبادل تجربه در زمینه گردشگری روستایی، اقامتگاههای سنتی و توسعه جوامع محلی تأکید شد.