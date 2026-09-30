دیدار با خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، باحضور در منزل شهید حمیدرضا برادران صابونچیان از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل شهید حمیدرضا برادران صابونچیان از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
رضایی در این دیدار با گرامیداشت یاد و نام شهدای عرصه امنیت و اطلاعات، نقش آنان را در صیانت از امنیت و منافع ملی کشور و مقابله با تهدیدهای دشمنان، بخشی ماندگار از تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: آزادگی و شجاعتی که در سیره شهدا تجلی یافت، در کنار مجاهدتهای خاموش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، پشتوانهای ارزشمند برای حفظ آرامش و امنیت جامعه بوده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اشاره به جایگاه شهدایی که در طول خدمت، گمنام و بیادعا در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب و صیانت از کشور مجاهدت کردند، افزود: این شهدا از مصادیق روشن سربازان گمنام و بیادعای امام زمان (عج) بودند که بیآنکه نامی از آنان در میان باشد، امنیت و آرامش مردم را بر آسایش خویش مقدم دانستند.
وی همچنین با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم، تأکید کرد: خون شهدای این عرصه، سندی ماندگار از ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و زیادهخواهی دشمنان و گواهی روشن بر نقش ایثار و فداکاری در پاسداری از استقلال و امنیت کشور است.