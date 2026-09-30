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۲۸ دوره آموزشی صنایع دستی در خراسان جنوبی برای ۲۹۵ متقاضی در نیمه نخست امسال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: در سهماهه دوم سال جاری، در مجموع ۲۸ دوره آموزشی صنایعدستی در استان برگزار شد که از این تعداد، ۲ دوره تخصصی و ۲۶ دوره عمومی بوده است.
فولادی افزود: دورههای تخصصی این بازه در رشته تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی در شهرستان زیرکوه برگزار شد و ۲۰ نفر آموزش دیدند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان با بیان اینکه بیشترین تعداد دورههای آموزشی در شهرستان بشرویه برگزار شده است، افزود: از نظر گروههای تخصصی صنایعدستی نیز، آموزش در گروه نساجی سنتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
فولادی گفت: بیشترین تعداد آموزشدیدگان این دورهها به بانوان اختصاص دارد که این موضوع نشاندهنده حضور و مشارکت گسترده بانوان در حوزه آموزش و فراگیری مهارتهای صنایعدستی است.
وی تأکید کرد: توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی صنایعدستی با توجه به ظرفیتهای شهرستانها و رشتههای دارای قابلیت تولید و اشتغال، از برنامههای مهم حوزه صنایعدستی استان است و تلاش میشود این آموزشها متناسب با ظرفیتهای موجود و نیاز هنرجویان و بازار کار ادامه یابد.