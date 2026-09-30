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رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش دسترسی مردم به مدیران قضایی، خواستار ارتباط آسان مردم با مدیران قضایی و طرح مسائل و مشکلات آنان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین تکریم و معارفه قائم مقام دادگستری کل استان و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران صبح امروز (۸ مهر) با حضور حجتالاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
ناصر عتباتی، در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگهای تحمیلی اخیر، اظهار کرد: امروز این مراسم برای تجلیل و تکریم از زحمات عزیزانی برگزار شده است که در سنگرهای مهم خدمترسانی قضایی، سالها برای مردم، دستگاه قضایی و همکاران تلاش کردند و همچنین برای معرفی بزرگوارانی است که ادامهدهنده مسیر خدمترسانی و احقاق حق و اجرای عدالت خواهند بود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دستگاه قضایی، افزود: این مراسم در حقیقت یادآوری اهمیت و حساسیت جایگاه خدمت در دستگاه قضایی و تأثیر اقدامات همکاران قضایی بر زندگی و امنیت مردم و کشور است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین جعفری، معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، از امروز به عنوان قائممقام دادگستری استان تهران و سروی به عنوان رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران بزرگ، مسئولیتهای جدید خود را آغاز خواهند کرد و امیدواریم در این سنگرهای مهم و حساس، منشأ اقدامات ارزشمند و اثرگذار باشند.
مسئولیت در دادگستری استان تهران سنگین و پیچیده است
وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای قضایی در استان تهران، اظهار کرد: قبول مسئولیت در تشکیلات قضایی، بهویژه در دادگستری استان تهران و شهر تهران، کار آسانی نیست و اگر تعهد، دلسوزی، مسئولیتپذیری، علم و انگیزه خدمت به مردم و کشور وجود نداشته باشد، پذیرش این مسئولیت دشوار خواهد بود.
عتباتی بیان کرد: ما از بزرگان و اساتید خود آموختهایم که ارزشمندترین کارها، سختترین کارها هستند و اینکه با ظرفیتهای محدود بتوانیم خدمات حداکثری ارائه کنیم و منشأ اقدامات مؤثر و ارزشمند باشیم، بسیار با اهمیت است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دادگستری استان تهران میتواند موتور محرکه دادگستریهای سراسر کشور باشد، گفت: هر اندازه دادگستری استان تهران چابکتر، اثرگذارتر، خلاقانهتر و مبدعانهتر عمل کند، اقدامات آن میتواند به عنوان الگو و نمونه در سایر دادگستریهای کشور و حتی سایر نهادها مورد استفاده قرار گیرد.
حق مردم، کم و زیاد ندارد
وی با تأکید بر ضرورت توجه یکسان به حقوق مردم، تصریح کرد: باید قدر و ارزش کار خود و اهمیت جایگاه دستگاه قضایی را بیش از گذشته بدانیم. کسی که برای طرح یک دعوای مالی با مبلغی محدود به دادگستری مراجعه کرده است، نباید پرونده او را کماهمیت تلقی کنیم؛ چرا که این موضوع برای آن فرد اهمیت داشته است.
عتباتی ادامه داد: حق، کم و زیاد ندارد و قاضی مکلف است در هر پرونده، صرفنظر از میزان ارزش ریالی آن، با همان اهتمام نسبت به احقاق حق و اجرای عدالت اقدام کند.
وی افزود: اینکه مردم بتوانند ادعا کنند دادگستری، عدالتمحور و حقجو است و احقاق حق و اجرای عدالت سرلوحه فعالیت دستگاه قضایی قرار دارد، اهمیت بسیار زیادی دارد و خوشبختانه مسیر حرکتی مجموعه قضایی استان تهران نیز در همین جهت است.
حرکت دستگاه قضایی باید بر اساس سند تحول و تعالی باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت حرکت برنامهمحور در مجموعه قضایی، گفت: مسیر حرکتی و سیر اقدامات ما باید دقیقاً بر اساس اسناد بالادستی قوه قضاییه، بهویژه سند تحول و تعالی باشد.
وی افزود: با همت معاونت برنامهریزی و حمایت شورای معاونان، برنامه عملیاتی ششماهه تهیه شده است و حرکت مجموعه باید بر اساس این برنامه صورت گیرد.
عتباتی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه و معاونان این قوه بر اجرای سند تحول و تعالی، اظهار کرد: باید برنامهمحور حرکت کنیم و فعالیتها به گونهای باشد که قابل ارزیابی، نظارت و اصلاح باشد. برنامه ششماهه ابلاغ خواهد شد و قطعاً میتواند مورد نقد و اصلاح قرار گیرد و از نظرات و دیدگاههای ارزشمند همکاران استقبال میکنیم.
وی با بیان اینکه خروجی اجرای سند تحول باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد، تصریح کرد: خروجی سند تحول و برنامههای عملیاتی، ساماندهی بهینه امور و اثرگذاری مستقیم دستگاه قضایی در حوزههای مختلف است.
مدیران قضایی باید در دسترس مردم باشند
عتباتی با تأکید بر ضرورت افزایش دسترسی مردم به مدیران قضایی گفت: مردم باید بتوانند بهراحتی با مدیران قضایی ارتباط برقرار کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مردم باید آنقدر به مدیران دسترسی داشته باشند که برای ملاقات با یک مدیر قضایی نیازی به مراجعه به افراد و مراجع دیگر نداشته باشند.
وی ادامه داد: البته ممکن است در میان مراجعان، افرادی باشند که به صورت حرفهای و مکرر مراجعه میکنند، اما این موضوع نیز قابل مدیریت است و نباید موجب شود مردم گرفتار و دردمندی که برای بیان مشکل خود به دستگاه قضایی مراجعه کردهاند، از دسترسی به مدیران محروم شوند.
عتباتی گفت: یکی از توصیههای اصلی من به مدیران این است که در دسترس مردم باشند و فرصتهایی را برای ارتباط مستقیم با آنان اختصاص دهند؛ چرا که رضایتمندی مردم، سرمایه اجتماعی ایجاد میکند.
دستگاه قضایی باید مسائل را پیش از تشکیل پرونده حل کند
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حل مسائل و مشکلات مردم و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در هفته جاری، به همراه دادستان تهران و تعدادی از همکاران، چند پرونده مهم را در کمیته مشورتی بررسی کردیم که یکی از این موارد، موضوعی بود که در سطح کشور حدود ۱۰ هزار نفر با یک واحد خودروسازی درگیر بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در چنین مواردی هنر دستگاه قضایی باید این باشد که تا حد امکان مسائل را پیش از آنکه به تشکیل پرونده و تحمیل هزینه به مردم منجر شود، مدیریت و حلوفصل کند.
وی تصریح کرد: رضایتمندی مردم سرمایه اجتماعی ایجاد میکند و این سرمایه اجتماعی میتواند فاصلههایی را که دشمن تلاش میکند میان مردم و مسئولان و نظام ایجاد کند، کاهش دهد.
تکریم کارکنان و قضات وظیفه مدیریت قضایی است
عتباتی با تأکید بر ضرورت توجه به کارکنان و قضات دستگاه قضایی گفت: وظیفه مدیران قضایی این است که دغدغهها و مشکلات واحدهای قضایی و همکارانی را که مستقیماً با پرونده و مردم سروکار دارند، برطرف کنند.
وی افزود: بسیاری از امور اداری باید بر بسترهای تعریفشده انجام شود تا قاضی یا کارمند یک واحد قضایی در یک شهرستان یا منطقه دورافتاده برای انجام امور اداری و پیگیری خدمات، مجبور به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه نباشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تکریم مردم و مراجعان، وظیفه مدیران است و همین تکریم باید نسبت به بدنه دستگاه قضایی نیز وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: از عالیترین مقامات قضایی و قضات تا دادیاری که بهتازگی کار خود را آغاز کرده و کارکنان اداری و نیروهای خدماتی، همه اعضای این مجموعه هستند و تکریم آنان وظیفه مدیریت است.
عتباتی خاطرنشان کرد: گاهی مشکلات مالی، معیشتی و رفاهی مطرح میشود و در حد توان برای رفع آنها تلاش میکنیم، اما در بسیاری از موارد، برخورد مناسب، روی گشاده و گوش شنوا نیز میتواند بخشی از مشکلات را حلوفصل کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان برای مدیران و کارکنان دستگاه قضایی آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم عزیزانی که مسئولیتهای جدید را پذیرفتهاند، در مسیر خدمت به مردم و اجرای عدالت موفق باشند و اقدامات آنان منشأ خیر و اثر برای جامعه باشد.
عتباتی با اشاره به اینکه تعدادی از مدیران قضایی استان تهران امروز در مسئولیتهای جدید به خدمت ادامه خواهند داد، گفت: از زحمات آقایان شاکرمی و قربانی در طول سالهای خدمت تشکر و قدردانی میکنیم و برای آنان و خانوادههای شان آرزوی توفیق داریم.