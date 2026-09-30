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کارشناس هواشناسی کشاورزی از بارش رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید در بخشهایی از شمال کشور خبر داد و بر ضرورت تسریع برداشت برخی محصولات و مقاومسازی سازههای کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در هفته پیشرو بارش باران و رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و مواج شدن دریاها از مهمترین پدیدههای جوی کشور خواهد بود.
کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز، در برخی ساعات بارش رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود و در مناطق شرقی و مرکزی کشور نیز وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم داشت.
وی به کشاورزان توصیه کرد: نسبت به استحکام سازههای گلخانهای و قیمگذاری نهالهای جوان اقدام کنند و با توجه به شرایط جوی، برداشت سیب در شمالغرب و همچنین پنبه، ذرت و برنج در استانهای ساحلی را تسریع کنند.
در بخش دیگری از این گزارش به زنبورداران توصیه شد با فشردهسازی کندوها، تأمین ذخایر غذایی و استفاده از خمیرهای مغذی، زنبورها را برای فصل سرد تقویت کنند و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماریهای کندو را انجام دهند.
سازمان شیلات نیز از صیادان و بهرهبرداران دریایی خواسته است پیش از عزیمت، آخرین وضعیت جوی و دریایی را بررسی کنند، از ورود شناورهای کوچک به آبهای متلاطم خودداری کرده و تجهیزات فنی و ایمنی شناورها و جلیقه نجات سرنشینان را کنترل کنند.