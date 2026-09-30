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مدیر جهاد کشاورزی کارون گفت : پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از 35 هزار تن خرما از نخلستان های این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موالی زاده با اشاره به اینکه در شهرستان کارون بیش از سه هزار هکتار نخلستان وجود دارد ادامه داد: برحی، ساموران، زاهدی، استعمران و مجول از جمله ارقام خرما در شهرستان کارون میباشد.
وی با بیان اینکه برداشت خرما از نخلستانهای کارون در حال انجام است، ادامه داد: پیش بینی میشود در سال زراعی جاری بیش از ۳۵ هزار تن خرما در این شهرستان برداشت شود.
استان خوزستان دومین تولید کننده خرما در کشور میباشد.
پیشبینی میشود از نخلستانهای استان خوزستان بیش از ۱۸۷ هزار تن خرما برداشت شود.