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رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر گفت: با توجه به روند توسعه صنعتی و افزایش نیاز به نیروی کار، برنامهریزی فرهنگی، اجتماعی و خدماتی متناسب با تحولات جمعیتی یزد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احمد ترکمانی در نشست این کمیسیون اظهار کرد: توسعه صنعتی و اقتصادی یزد به نیروی انسانی نیاز دارد و در کنار این روند، باید برای تقویت تعاملات اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و پاسخگویی مناسب به نیازهای فرهنگی شهر نیز برنامهریزی کنیم.
وی افزود: شناخت دقیق تحولات جمعیتی و نیازهای اجتماعی مناطق مختلف شهر، میتواند به تصمیمگیری بهتر در حوزههای فرهنگی، آموزشی و خدمات شهری کمک کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد همچنین بر تقویت فرهنگ محلهمحور تأکید کرد و گفت: مساجد، فرهنگسراها، سازمانهای مردمنهاد و معتمدان محلات ظرفیتهای ارزشمندی برای افزایش ارتباطات اجتماعی و اجرای برنامههای فرهنگی هستند.
ترکمانی با اشاره به نقش صنایع در توسعه شهر اظهار کرد: صنایع بزرگ علاوه بر اشتغالزایی، میتوانند در حوزه مسئولیت اجتماعی و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار یزد نیازمند نگاه همزمان به اقتصاد، اشتغال، فرهنگ، خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان است و باید از امروز برای نیازهای آینده شهر برنامهریزی کنیم.