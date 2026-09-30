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در هفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، بعثت کرمانشاه عصر دیروز در دیداری خارج از خانه یک بر صفر از مس رسنجان شکست خورد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به این ترتیب ،تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با شکست مقابل مس رفسنجان به جایگاه هفتم جدول سقوط کرد.
محمد صابریپور در دقیقه ۴۰، دروازه بعثت را باز کرد.
در نیمه دوم، بعثت برای جبران نتیجه تلاش زیادی کرد و چند بار تا آستانه باز کردن دروازه مس پیش رفت، اما بیدقتی در ضربات پایانی و واکنشهای دروازهبان باتجربه رفسنجانیها مانع از تغییر نتیجه شد.
با این شکست، بعثت کرمانشاه پنج پله در جدول ردهبندی سقوط کرد و در پایان هفته سوم در رتبه هفتم قرار گرفت و مس رفسنجان سه امتیاز دیگر به دست آورد.