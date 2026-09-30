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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی اعلام کرد: ۳۱۲ حلقه چاه غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی در نیمه نخست سال جاری در استان مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، وحید واسطه گفت: این کار در راستای انجام وظایف ذاتی این شرکت در حفاظت و صیانت از منابع آب و اجرای قانون توزیع عادلانه آب با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی انجام شده و در همین زمینه ۵ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف شده است.
وی توضیح داد: با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز از برداشت غیرمجاز سالانه حدود یک میلیون و ۳۷۰ هزار متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
وی بیان کرد: انسداد چاههای غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی پس از شناسایی متخلفان توسط گروههای گشت و نظارت و دریافت مجوز لازم از دستگاه قضایی با همکاری نیروی انتظامی به صورت مداوم انجام میشود.
وی از کشاورزان خواست به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع آب و پیشگیری از خسارتهای جبران ناپذیر به این منابع، برای هر گونه بهره برداری جدید، مجوزهای لازم را از شرکت آب منطقهای خراسان شمالی دریافت کنند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی اظهار داشت: سطح آب مخازن آب زیرزمینی این استان به علت برداشت بی رویه در دهههای اخیر به شدت کاهش یافته است و توسعه برداشت آب زیرزمینی از این منابع در هشت دشت از ۱۱ دشت استان همه ساله از سوی وزارت نیرو ممنوع اعلام میشود.