به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، وحید واسطه گفت: این کار در راستای انجام وظایف ذاتی این شرکت در حفاظت و صیانت از منابع آب و اجرای قانون توزیع عادلانه آب با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی انجام شده و در همین زمینه ۵ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف شده است.

وی توضیح داد: با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز از برداشت غیرمجاز سالانه حدود یک میلیون و ۳۷۰ هزار متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

وی بیان کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی پس از شناسایی متخلفان توسط گروه‌های گشت و نظارت و دریافت مجوز لازم از دستگاه قضایی با همکاری نیروی انتظامی به صورت مداوم انجام می‌شود.

وی از کشاورزان خواست به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آب و پیشگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر به این منابع، برای هر گونه بهره برداری جدید، مجوز‌های لازم را از شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی دریافت کنند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اظهار داشت: سطح آب مخازن آب زیرزمینی این استان به علت برداشت بی رویه در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و توسعه برداشت آب زیرزمینی از این منابع در هشت دشت از ۱۱ دشت استان همه ساله از سوی وزارت نیرو ممنوع اعلام می‌شود.