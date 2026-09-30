به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدسعید اربابی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری مرز ریمدان، پیشنهاد کرد در مرحله نخست، بازاری مشترک در زمینی به وسعت ۱۰ تا ۲۰ هکتار ایجاد شود تا کالا‌های ایرانی و پاکستانی در آن عرضه شده و زمینه توسعه مبادلات مرزی دو کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه منطقه آزاد چابهار آمادگی لازم برای پذیرش و همکاری با سرمایه‌گذاران پاکستانی را دارد، افزود: در صورت شکل‌گیری بازار مشترک، می‌توان در مراحل بعدی زمینه حضور سرمایه‌گذاران در بخش تولید، راه‌اندازی صنایع مشترک، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه صادرات را فراهم کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار همچنین بر ضرورت هماهنگی میان ایران و پاکستان برای تعیین مشوق‌های سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: منطقه آزاد چابهار آمادگی دارد با پیگیری توافقات صورت‌گرفته، روند راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد را از مرحله برنامه‌ریزی و تفاهم به سمت اجرا هدایت کند.