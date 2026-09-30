به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، همزمان با برگزاری جشن «نسیم مهر» و با هدف حمایت از خانواده‌های زندانیان، یک هزار بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت‌افزار به همراه ۳۶۰ جفت کفش، مجموعاً به ارزش ۲۵ میلیارد ریال، بین دانش‌آموزان خانواده‌های زندانیان شهرستان کهنوج توزیع شد.

محسن دهقان، دادستان کهنوج گفت: برگزاری جشن نسیم مهر فرصتی برای توجه بیشتر به خانواده‌های زندانیان و حمایت از فرزندان آنان است؛ خانواده‌هایی که ممکن است در نبود سرپرست، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه باشند.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و همراهی خیران، تلاش شده است بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان این خانواده‌ها تأمین شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل و حضور در کلاس درس باز نماند.

در این آیین، یک هزار بسته تحصیلی و ۳۶۰ جفت کفش به ارزش مجموع ۲۵ میلیارد ریال در اختیار دانش‌آموزان خانواده‌های زندانیان قرار گرفت.