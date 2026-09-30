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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل گفت: هماستانیهای اردبیلی در گام نخست سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید منتظر پیامکهای هدفمند باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار کرد: در گام نخست سرشماری پیامکهای هدفمند برای هماستانیها ارسال خواهد شد تا شهروندان بتوانند در کمتر از ۵ دقیقه اطلاعات سکونتی خود را در سامانه دولت من بهروزرسانی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با رویکرد «ثبتیمبنا» خبر داد و گفت: دستیابی به آمار دقیق و بهروز، زمینهساز برنامهریزی هدفمند و تصمیمگیری صحیح برای توسعه استان است.
شایقی تصریح کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهمترین طرحهای آماری کشور است که اطلاعات حاصل از آن، مبنای سیاستگذاری و برنامهریزی در بخشهای مختلف قرار میگیرد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در سرشماری سال ۱۴۰۵ افزود: این سرشماری با استفاده از ظرفیت پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم انجام میشود و حرکت به سمت روشهای نوین و ثبتیمبنا، موجب افزایش سرعت، دقت و کیفیت تولید آمار خواهد شد.
شایقی تصریح کرد: در این طرح، اطلاعات جمعیتی و مسکن از طریق تجمیع و تطبیق دادههای ثبتی، خوداظهاری خانوارها و نمونهگیری میدانی تکمیل خواهد شد و تلاش میشود با بهرهگیری از زیرساختهای موجود، اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا در اختیار نظام برنامهریزی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل با تأکید بر نقش مردم در اجرای موفق سرشماری گفت: شهروندان استان باید در مرحله خوداظهاری، اطلاعات محل سکونت و مشخصات خانوار خود را با دقت و صحت ثبت کنند؛ چراکه کیفیت دادههای آماری، ارتباط مستقیمی با کیفیت تصمیمگیریها و برنامهریزیهای آینده دارد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و افزود: فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای اجرایی باید با ستاد سرشماری استان همکاری لازم را در زمینه اطلاعرسانی، فراهمسازی زیرساختها و پشتیبانی از فرآیند اجرا داشته باشند.
شایقی ادامه داد: اقدامات لازم برای آمادهسازی زیرساختهای فنی و آماری اجرای سرشماری در استان اردبیل در حال انجام است و با هماهنگی دستگاههای مرتبط، بستر لازم برای اجرای مطلوب این طرح ملی فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: سرشماری ثبتیمبنا گامی مهم در مسیر هوشمندسازی نظام آماری کشور و استفاده از ظرفیت دادههای ثبتی است و اجرای موفق آن میتواند به ارتقای دقت آمارها و هدفمندتر شدن برنامههای توسعهای استان کمک کند.