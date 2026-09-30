رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس، در گزارشی از عملکرد ۶ ماهه این اداره، از میزان مشارکت گسترده خیرین در بخش صدقات و نحوه تخصیص این منابع به نیازمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس، در گزارشی از عملکرد ۶ ماهه این اداره، از میزان مشارکت گسترده خیرین در بخش صدقات و نحوه تخصیص این منابع به نیازمندان خبر داد.

احمد عاشوریان، با اشاره به اهمیت حیاتی صدقات در تأمین نیاز‌های اساسی و بحرانی خانواده‌های تحت حمایت اعلام کرد: در بازه زمانی ۶ ماه گذشته، مجموع مبلغ یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان از محل صدقات در شهرستان چالوس جمع‌آوری و هزینه شد.

وی در ادامه با تشریح نحوه استفاده از این منابع، تصریح کرد:این مبالغ با هدف پاسخگویی مستقیم به نیاز‌های مبرم و حیاتی خانواده‌های آسیب‌پذیر در سه حوزه کلیدی درمان، مسکن و معیشت تخصیص یافته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس، گفت: بخشی قابل توجه از این بودجه صرف پوشش هزینه‌های سنگین درمانی، خرید دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی برای بیماران نیازمند شده است.

وی افزود : همچنین، در راستای بهبود شرایط زیستی، مبالغی جهت مشارکت در پروژه‌های اصلاح مسکن، بازسازی واحد‌های فرسوده و بهبود فضای زندگی خانواده‌های تحت پوشش اختصاص یافته است.

علاوه بر این، بخشی از این بودجه نیز در قالب کمک‌های معیشتی و تامین کالا‌های اساسی، به منظور کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد هزینه شده است.

عاشوریان با تاکید بر شفافیت مالی در این فرآیند، افزود: ما در کمیته امداد، بر این باوریم که هر ریال از صدقات مردم، امانتی است که باید با دقت و در مسیر درست به دست مستحقان برسد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چالوس،مشارکت بالای خیرین در این ۶ ماهه، نشان‌دهنده اعتماد عمیق مردم به این نهاد و همبستگی اجتماعی در شهرستان چالوس است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی فعالان حوزه خیرات و خیرین عزیز، تاکید کرد که کمیته امداد در نیم‌سال آینده نیز با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تمرکز بر پروژه‌های عمرانی و درمانی، تلاش خواهد کرد تا سطح خدمات‌رسانی خود را ارتقا داده و گره‌های مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند را باز کند.