هشدار قاطع دادستان زرندیه؛ ایمنسازی جاده زرندیه ـ ساوه باید فوری انجام شود
دادستان عمومی و انقلاب زرندیه با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای رفع نقاط حادثهخیز جاده زرندیه ـ ساوه هشدار داد در صورت تأخیر در ایمنسازی این محور، ترک فعل احتمالی مسئولان ذیربط مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
دادستان عمومی و انقلاب زرندیه با تأکید بر ضرورت اقدام فوری و مؤثر برای رفع نواقص و ارتقای ایمنی محور زرندیه ـ ساوه اظهار داشت: در صورتی که در اسرع وقت اقدامات عملی و مؤثری برای ایمنسازی جاده و رفع نقاط حادثهخیز انجام نشود، دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، موضوع ترک فعل احتمالی مدیران و مسئولان ذیربط را بررسی و در صورت احراز تخلف و وجود شرایط قانونی، مورد تعقیب قرار خواهد داد.
محبی با ابراز تأسف عمیق از جانباختن تعدادی از هموطنان در این حوادث گفت: در شش ماه گذشته ۱۴ نفر در حوادث این محور جان خود را از دست دادهاند و ادامه این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست. انتظار میرود مسئولان ذیربط هرچه سریعتر به وعدههای مطرحشده در خصوص احداث لاین دوم و ایمنسازی این مسیر جامه عمل بپوشانند و از ادامه خسارتهای جانی و مالی جلوگیری کنند.
وی افزود: علیرغم مکاتبات و تذکرات انجامشده طی یک ماه اخیر، تاکنون اقدام مؤثر و متناسبی برای رفع مشکلات این محور صورت نگرفته است و استمرار این وضعیت، جان و مال شهروندان و سایر کاربران جاده را در معرض خطر قرار داده است.
دادستان زرندیه همچنین بر ضرورت رفع مشکلات آنتندهی تلفن همراه در این محور تأکید کرد و گفت: پوشش نامناسب شبکه تلفن همراه در برخی نقاط جاده، در مواقع وقوع حادثه میتواند روند اطلاعرسانی و امدادرسانی را با اختلال مواجه کند؛ بنابراین لازم است متولیان امر نیز در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند تا امکان اعلام سریع حوادث و دسترسی به مراکز امدادی و درمانی فراهم باشد.
دادستانی زرندیه با تأکید بر اینکه حفظ جان و مال مردم از مصادیق مسلم حقوق عامه است، روند اقدامات دستگاههای مسئول برای رفع نواقص و ایمنسازی این محور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.