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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از مشارکت فرمانداری تفت در اجرای طرح توسعه ارتباطات روستایی (تار) خبر داد و گفت: این مشارکت با هدف ارتقای پهن باند مراکز و سایتهای تلفن همراه به منظور بهبود پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت، بهویژه در مناطق ییلاقی شهرستان، انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکرم فداکار، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان، در نشست بررسی مسائل ارتباطی شهرستان تفت با اشاره به مشکلات پوشش تلفن همراه در مناطق ییلاقی، همکاری همهجانبه دستگاهها را برای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش رضایت مردم ضروری دانست.
فداکار افزود: مشارکت فرمانداری تفت در پیشبرد طرح تار، زمینه را برای تسریع در اجرای طرح های توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی فراهم میکند و میتواند الگویی برای همکاری دیگر فرمانداریها با مجموعه ICT استان باشد.
مدیرکل ICT استان، خاطر نشان کرد: فاز اول طرح توسعه ارتباطات روستایی (تار) در استان یزد، ۸۵ کیلومتر است که ۲۵ کیلومتر آن در شهرستان تفت اجرا میشود و با اتمام این فاز، ۲ مرکز تلفن ثابت روستایی، ۶ سایت اپراتور همراه اول و ۱ سایت اپراتور ایرانسل به شبکه پهن باند فیبرنوری متصل و از این طریق زمینه ایجاد یا بهبود دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در روستاهای ییلاقی شهرستان تفت اعم از؛ طزرجان، ده بالا و شیخ علی شاه فراهم میشود.
گفتنی است پیگیری توسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراه ، بررسی مشکلات آنتندهی و اینترنت پرسرعت روستایی، جادهای و همچنین طرح فیبرنوری شهری از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.