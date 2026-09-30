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در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران امروز ۸ مهر ۱۴۰۵، مجموعاً ۳۱ هزار و ۵۲۹ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از این میزان، ۱۵ هزار و ۴۵۳ تن به عرضههای هیدروکربوری داخلی و ۱۶ هزار و ۷۶ تن به عرضههای هیدروکربوری بینالمللی اختصاص دارد.
حجم عرضه فرآورده های هیدروکربوری بینالمللی نیز نسبت به روز قبل ۲۸۸ تن افزایش خواهد داشت.
همچنین در بخش برق نیز مجموعاً ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوواتساعت برق عرضه خواهد شد که شامل ۹۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوواتساعت برق عادی، ۳۶ میلیون کیلوواتساعت برق سبز و ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلوواتساعت برق آزاد است.