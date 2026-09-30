به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کلش ریپورت در ایکس، نخست وزیر قطر در گفت‌و‌گو با پیِرس مورگان گفت: ایران همسایه ما بوده و همیشه همسایه ما باقی خواهد ماند. ما جایی نمی‌رویم. آنها جایی نمی‌روند. ما دهه‌ها رابطه مبتنی بر احترام متقابل با آنها داشته‌ایم.

هرچند به علت تحریم‌ها، سطح همکاری‌ها محدود بوده است، همه تلاش خود را برای حفظ این رابطه حُسن همجواری به کار گرفته‌ایم. البته در طول این دهه‌ها و در بسیاری از سیاست‌ها، ما اختلافات زیادی با یکدیگر داشته‌ایم.

همچنین نخست وزیر قطر به گزارش کانال تلگرامی آرتی، گفت: با وجود پیچیدگی‌های موجود در کشورش به میانجی گری و دیپلماسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از جنگ در منطقه ادامه خواهد داد.

شیخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثانی" در این باره گفت: پیامدهای این جنگ از ایران و منطقه فراتر رفته و به اقتصاد جهانی رسیده است.

وی اظهار داشت: دوحه با دولت آمریکا جهت دستیابی به توافقی میان واشنگتن و تهران هماهنگ کرده اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی ۳ پرونده را برای جلوگیری از جنگ مجدد در منطقه مشخص کرد: نخست، توافق هسته‌ای که رضایت واشنگتن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جلب کند و اینکه حق ایران را در استفاده صلح‌ آمیز از انرژی هسته‌ای محفوظ بدارد و همچنین همراه با لغو تحریم‌ها باشد. دوم اینکه، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر اساس قوانین بین‌المللی و با مشارکت منطقه‌ای باشد و سوم اینکه اصلاح ترتیبات امنیتی با مشارکت کشورهای حوزه خلیج (فارس) و ایران صورت گیرد.

وی در ادامه این مطلب افزود: ارتباطات با تهران از طریق رئیس‌ جمهور، وزیر امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.

نخست وزیر قطر در ادامه گفت: بنیامین نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است. آنچه آنها در غزه مرتکب می‌شوند، جنایات جنگی است و هر کسی که این جنایات را مرتکب شود، یک جنایتکار جنگی است.