رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران بر تعیین تکلیف ۳۴۶ واگذاری زمین و بازگشت اراضی راکد به چرخه سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس کل دادگستری مازندران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: برخی افراد زمین‌هایی را از شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دریافت کردند، اما به تعهدات قراردادی خود عمل نکردند و در مواردی نیز از این اراضی سوءاستفاده یا آنها را در مسیری غیر از موضوع قرارداد واگذار کردند.

پوریانی افزود: ۳۴۶ مورد از این واگذاری‌ها به دلیل اجرا نشدن طرح یا عمل نکردن به مفاد قرارداد، مشمول تعیین تکلیف و فسخ قرارداد شده‌اند.

وی گفت: مازندران با کمبود شدید اراضی مواجه است و از سوی دیگر افراد زیادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در استان هستند؛ بنابراین اراضی واگذار شده باید در مسیر هدف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرد.

تأکید بر مدیریت مصرف گاز

در بخش دیگری از این نشست، با نزدیک شدن به فصل سرما، موضوع مدیریت مصرف گاز بررسی شد. رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با اشاره به برخی مصارف خارج از الگوی تعیین‌شده گفت: برخی صاحبان ویلاها و واحدهای دارای استخر، با وجود مصرف بالای گاز، نسبت به قطع یا مدیریت مصرف اقدام نمی‌کنند و در مواردی نیز استفاده غیرقانونی از گاز گزارش شده است.

پوریانی بر برخورد قانونی با مصارف غیرمجاز و خارج از الگوی تعیین‌شده تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی باید در این زمینه با شرکت گاز همکاری کنند.

گزارش از مقداد بهرامی