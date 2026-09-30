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فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد در آستانه هفته فراجا از تلاشهای مجاهدانه و شبانه روزی مجموعه صدا و سیمای مهاباد در انعکاس تجمعات شبانه جانفدائیان و میدان داری مردم از مدیر کل و همکاران این مرکز قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد گفت: صدا و سیما محور اصلی اطلاع رسانی صحیح و شفاف در جنگهای تحمیلی بود و نقش موثری را در انسجام، اتحاد و آرامش اجتماعی ایفا نمود.
سرهنگ رسولیان: نقش صدا و سیما را در آگاهی بخشی و کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار موثر دانست و افزود: صدا و سیمای مهاباد با تهیه و پخش برنامههای متنوع و با حضور کارشناسان توانسته رسالت خود را در این زمینه بسیار شایسته به انجام برساند.
مدیر کل صداو سیمای مهاباد هم ضمن گرامیداشت هفته فراجا، امنیت و آرامش جامعه را مرهون آمادگی، تلاش و فداکاری نیروهای مسلح و جان برکف نیروهای انتظامی خواند و گفت: اطلاع رسانی به موقع، تولید برنامههای آموزشی و آگاهی بخشی به جامعه از رسالتهای رسانه ملی در راستای همکاری با نیروی انتظامی است.
علی عیسی زاده با اعلام آمادگی کامل برای همکاری با نیروی انتظامی و پوشش برنامههای این هفته افزود: بیتردید، امانتداری در بیان حقیقت، تبیین هوشمندانه واقعیتها، دفاع از منافع ملی، انعکاس صادقانه خدمات نظام و امیدآفرینی در جامعه، جلوهای از جهاد تبیین و سرمایهای ارزشمند در مسیر اعتلای آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم ایران اسلامی است.