به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد گفت: صدا و سیما محور اصلی اطلاع رسانی صحیح و شفاف در جنگ‌های تحمیلی بود و نقش موثری را در انسجام، اتحاد و آرامش اجتماعی ایفا نمود.

سرهنگ رسولیان: نقش صدا و سیما را در آگاهی بخشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر دانست و افزود: صدا و سیمای مهاباد با تهیه و پخش برنامه‌های متنوع و با حضور کارشناسان توانسته رسالت خود را در این زمینه بسیار شایسته به انجام برساند.

مدیر کل صداو سیمای مهاباد هم ضمن گرامیداشت هفته فراجا، امنیت و آرامش جامعه را مرهون آمادگی، تلاش و فداکاری نیرو‌های مسلح و جان برکف نیرو‌های انتظامی خواند و گفت: اطلاع رسانی به موقع، تولید برنامه‌های آموزشی و آگاهی بخشی به جامعه از رسالت‌های رسانه ملی در راستای همکاری با نیروی انتظامی است.

علی عیسی زاده با اعلام آمادگی کامل برای همکاری با نیروی انتظامی و پوشش برنامه‌های این هفته افزود: بی‌تردید، امانت‌داری در بیان حقیقت، تبیین هوشمندانه واقعیت‌ها، دفاع از منافع ملی، انعکاس صادقانه خدمات نظام و امیدآفرینی در جامعه، جلوه‌ای از جهاد تبیین و سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر اعتلای آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم ایران اسلامی است.