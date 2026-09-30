همزمان با روز ایمنی و آتش‌نشانی، فرماندار بافق با حضور در مجموعه‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، ضمن بازدید از این مجموعه، از آتش‌نشانان تجلیل کرد و بر تقویت زیرساخت‌های ایمنی متناسب با افزایش جمعیت و توسعه شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رضا فلاح در این بازدید با تبریک روز ایمنی و آتش‌نشانی و قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان، گفت: با توجه به مهاجرپذیر بودن شهرستان بافق و رشد سریع جمعیت، بررسی‌ها نشان می‌دهد برای کنترل و کاهش حوادث باید تا حد امکان ترافیک شهری را روان‌تر و حجم آن را کاهش داد.

فلاح با اشاره به وضعیت استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی گفت: ۲ ایستگاه آتش‌نشانی موجود در شهر بافق در یک ضلع شهر قرار دارند و با توجه به افزایش جمعیت و توسعه ساخت‌وسازها، از شهرداری و شهردار درخواست شده است در برنامه‌ریزی‌های آینده، طراحی و ایجاد یک ایستگاه آتش‌نشانی در ضلع دیگر شهر را در دستور کار قرار دهند تا خدمات امدادی در این محدوده نیز با سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.

وی افزود: همچنین بررسی‌های جغرافیایی نشان می‌دهد همه پمپ‌بنزین‌های شهر در یک نیمه بافق قرار گرفته‌اند و شهروندان برای دریافت سوخت ناچار به طی کردن مسیر هستند.

فرماندار بافق ادامه داد: برای جذب سرمایه‌گذار در ضلع دیگر شهر و با فاصله جغرافیایی از پمپ‌بنزین‌های موجود، فراخوانی صادر شده است تا امکان ارائه خدمات توزیع بنزین در این محدوده فراهم شود و از این طریق، ترافیک شهری کنترل شود.