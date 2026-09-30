بهرهبرداری از پروژهها و تجهیزات جدید آتشنشانی قزوین
پنج دستگاه خودروی سنگین، نیمهسنگین و پیشرو، ۲ دکل ارتباطی و مجموعهای از تجهیزات امداد و نجات و جادهای، در سازمان آتشنشانی شهرداری قزوین به بهرهبرداری رسید.
این تجهیزات با هدف افزایش توان عملیاتی، ارتقای ایمنی و افزایش تابآوری شهر در برابر حوادث و بحرانها به مجموعه آتشنشانی قزوین اضافه شده است.
ضرورت تامین تجهیزات به روز
شهردار قزوین در آیین بهرهبرداری از این تجهیزات گفت: دو دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین اطفای حریق، خودروهای فوتون و موتورسیکلتهای مجهز از جمله تجهیزات جدیدی هستند که از این پس به کار گرفته خواهند شد.
سیدمحمد علمی با اشاره به بافت تاریخی و معابر باریک شهر، همچنین وجود شهرکها و واحدهای متعدد صنعتی، شیمیایی و پهنههای کوهستانی شمال شهر اظهار داشت: آتشنشانی قزوین برای مواجهه با این شرایط به تجهیزات تخصصی و چندلایه نیاز دارد.
وی همچنین از ارتقا شبکه مخابراتی آتشنشانی خبر داد و گفت: قزوین از نخستین شهرهای کشور است که به سیستم بیسیم دیجیتال، هوشمند و ضدانفجار مجهز شده است.
شهردار قزوین در ادامه با اشاره به افزایش ساختوسازهای بلندمرتبه، خواستار تأمین دو دستگاه نردبان ۶۴ متری برای آتشنشانی قزوین شد و گفت: این تجهیزات با توجه به رشد ساختمانهای بلندمرتبه، برای مدیریت حوادث احتمالی ضروری است.
علمی همچنین تأمین خودروهای تخصصی برای مقابله با حوادث شیمیایی و انتشار مواد خطرناک در شهرکهای صنعتی را ضروری دانست و خواستار مشارکت صنایع استان در تأمین اعتبار این خودروها شد.
تقویت زیرساختهای آتشنشانی در اولویت
نماینده ولیفقیه در استان هم در این آیین، آتشنشانی را از مشاغل ارزشمند مرتبط با جان انسانها دانست و گفت: بر اساس آموزههای قرآن کریم، کسی که جان یک انسان را نجات دهد، به همه انسانیت خدمت کرده است.
آیتالله حسین مظفری افزود: در فرهنگ دینی، هر شغلی که در آن خدمت به همنوع مطرح باشد ارزشمند است، اما مشاغلی که با جان و حیات انسان ارتباط دارند از اهمیت ویژهای برخوردارند.
امام جمعه قزوین تأمین تجهیزات و ماشینآلات جدید آتشنشانی را گامی ارزشمند در تقویت تاباوری شهری دانست و از مسئولان شهرداری، شورای اسلامی شهر، استانداری و سازمان آتشنشانی قدردانی کرد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی و بهویژه شهدای آتشنشانی، از خانوادههای شهدای حاضر در این مراسم تجلیل و برای شهید محمدجواد چگینی و دیگر شهدا طلب علو درجات کرد.
فرماندار قزوین هم بر ضرورت تقویت توان عملیاتی آتشنشانی و ارتقا ایمنی شهروندان تأکید کرد.
سیاوش طاهرخانی با اشاره به نقش مهم آتشنشانان در مدیریت حوادث و کاهش خسارتها، تجهیز و نوسازی ناوگان و امکانات این مجموعه را از الزامات مدیریت بحران شهری دانست.